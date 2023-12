Base Defense 2 er et tårnforsvarsspil, hvor dit mål er at installere forskellige typer våben for at beskytte din base mod horder af fjender. Start med at trække dine enheder og slippe dem på spillefeltet. Dine enheder vil automatisk angribe indkommende fjender. Alt du skal gøre er at kontrollere rækkefølgen og placeringen af ​​enhederne. Du vil plyndre de fjender, du besejrer, så du kan bruge din indtjening på at forbedre dine enheder eller få nye såsom skytter, vagtposter, tårne ​​og meget mere. Glem ikke at opgradere og booste dit forsvar for et stærkere forsvar! Hvor mange faser af fjender kan din base overleve? Træk dine enheder og slip dem på den fremhævede flise for at placere dem. Dine enheder vil automatisk angribe indkommende fjender. Hvis du gerne vil opgradere en enhed, skal du trykke på den og bruge opgraderingsknappen i pop-up-menuen.Base Defense 2 er skabt af Beedo Games. Spil deres andre actionfyldte strategispil på Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers og Tanko. ioDu kan spille Base Defense 2 gratis på Poki.Base Defense 2 kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

