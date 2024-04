Pirates Merger er en fusionskampsimulator, hvor du skal vælge mellem forskellige karakterer for at fusionere og bygge din hær for at belejre fjenden. Vælg mellem dine klassiske pirater såvel som dine flyvende venner for at fusionere og bygge en uovervindelig hær. Kommander din hær og besejr dine fjender gennem strategisk positionering og rå styrke! Brug din mus til at klikke og trække allierede oven på hinanden for at flette dem. På mobilen er det eneste du skal gøre at stryge!Pirates Merger er skabt af Beedo Games. Tjek deres andre spil på Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars og Tanko.io!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Pirates Merger. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.