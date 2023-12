Fantasy Merger er et ledelsesspil, der kombinerer de sjove dele af rollespils fantasyspil og byttekortkampspil til en fortryllende pakke. Dit mål er at beskytte dit heltekort, styrke det og dræbe alle dine fjender og plyndre dem. Tryk på dit kort gentagne gange for at overlade dine angreb. Træk og slip identiske sværd og potions under dit kort for at flette dem sammen til en stærkere, udviklet version. Din magt vil øges, når du slår genstande sammen og besejrer fjender. Sørg for at besøge butikken ofte, så du ikke går glip af nogen chance for at blive stærkere! Er du klar til at være den mest tapre helt, som denne kæreste nogensinde har set? Tryk gentagne gange på dit kort for at sætte skub i dit angreb. Træk og slip identiske sværd og potions for at smelte dem sammen til en stærkere, udviklet version.Fantasy Merger er skabt af Dedra Games. De har en anden speedrun platformer på Poki: OvO DimensionsDu kan spille Fantasy Merger gratis på Poki. Fantasy Merger kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Fantasy Merger. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.