Se, din udbytte! er et kortspil, der inkorporerer dungeon crawler og rollespilselementer sammen. Du starter med din helts kort, der angiver dens angrebs- og forsvarsevner. Centreret omkring dit kort, vil du også få et kortspil, der randomiserer dine møder i det mystiske fangehul fuld af magi, erfaring, belønninger og fare. Alt du skal gøre er at flytte dit heltekort til venstre, højre, op eller ned. Uanset hvilket kort din helt går igennem, vil den interagere eller kæmpe med det. Vær opmærksom på dine sundhedspoint, så du ikke dør for en af ​​de stærke chefer i spillet. Gå gennem fangehuller, lås op for kister, drik eliksir, saml mønter, kast ildkugler, undgå giftige og spidse fælder, besejr chefer. Med hver boss, du besejrer, har du en chance for at opgradere din helt, efterhånden som du bliver stærkere. Gå videre og begynd at udforske de farlige fangehuller, og bliv den ultimative fangehullsmester i Look, Your Loot!Move - WASD eller piletaster (Swipe på berøringsskærmen) Du har 11 helte med forskellige taktikker for at nå så meget bytte, som du kan. De er Ridder, Mage, Paladin, Thief, Ruiner, Dark Druid, Sir Lancelot, Berserker, Assassin, Pest Doctor og Archer. Se, din udbytte! er skabt af Dragosha. Spil deres andet 3D action-rollespil på Poki: Foggy FoxDu kan spille Look, Your Loot! gratis på Poki.Look, Your Loot! kan afspilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

