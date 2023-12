Apple Knight: Mini Dungeons er et actionplatform-rollespil, hvor du er en modig helt, der har et pålideligt sværd og en hel masse æbler. Udforsk et kongerige i et fjernt fantasiland, hvor du kan begive dig ud på heroiske eventyr. Oplev magiske skove, og bekæmp de uhyggelige fjender deri, saml guld og værdifulde ædelstene fra skjulte fangehuller, lås op for spændende nye outfits, og besejr hver eneste hårde boss, som spillet får dig til at møde. Hop, styr, sving, kast æbler, gør hvad der skal til for at fuldføre Apple Knight: Mini Dungeons, og lås op for enhver hemmelighed i spillet.Bevæg dig - WASD eller piletasterHop - Z eller J eller SpaceAttack - X eller K eller ControlDash - V eller ; eller AltThrow æbler - C eller L eller ShiftApple Knight: Mini Dungeons er skabt af Limitless LLC. De har et andet spil på Poki: Apple Knight, Apple Knight: Fight og Viking Village! Du kan spille Apple Knight: Mini Dungeons gratis på Poki.Apple Knight: Mini Dungeons kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets .

Websted: poki.com

