War Lands er et actionfyldt rollespil med proceduremæssigt genererede fangehuller og fjender. Du starter som en kriger, der kan specialisere sig i ethvert færdighedstræ, uanset om det er sværd & skjold eller magiske evner. Du vil møde horder af skeletter, troldmænd, trolde og mange flere fjender, der vil kaste nye genstande og våben. Sørg for at ødelægge miljøgenstande for at finde værdifuldt bytte, da de vil hjælpe dig med at forbedre dit udstyr og besværgelser. Hvert gameplay vil være anderledes, når du spiller War Lands. Forbered dig og gør dig klar til dette unikke fantasy-eventyr!Flyt - WASD eller piletaster Angreb - Venstre museknap Dash - Space Character Menu - C Inventory - B Pause - PWar Lands er skabt af Titan Games Studio. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

