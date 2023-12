War of Caribbean Pirates

Arghhhh ven! Har du det, der skal til for at være den sidste pirat, der står? Udforsk Caribien for at besejre dine fjender og fortsæt med din søgen i denne sværdkamp-thriller. Men pas på! Hver ny landsby vil have deres egen type pirat med deres egne kræfter og færdigheder. Skær, bloker og løb for at erobre dine fjender og det åbne hav i dette actionfyldte pirateventyr. Kontrolelementer: WASD - flyt Mus - se dig omkring Venstre klik-angreb Højreklik - bloker Mellemrumstasten - hop Skift - sprint Q - rulle C - huk L - lås/lås mus op

