Er du den næste Shurican Ninja? Skær dig vej gennem forhindringer og mere for at komme videre fra niveau til niveau, udfordring til udfordring eller gennem endeløs tilstand. Før din ninja i sikkerhed gennem dette Flappy Bird-lignende spil for at optjene point, som du kan indløse til bedre tøj og våben. Pas på de brændende kanter; de er lige så farlige som de forhindringer, du vil møde! Kontrolelementer: Klik med mus/tastatur - Hop Om skaberen: Ninja Shurican er skabt af SnoutUp Games baseret i Litauen. Du kender måske SnoutUp Games fra kung-fu-bekæmpende Iron Snout, skydespil med svinetema Cave Blast, beat-'em-up Bacon May Die (også med svinetema) og svinehakker, der kæmper med sværd.

Websted: poki.com

