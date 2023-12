Cave Blast er et tempofyldt skydespil med mange spilbare figurer. Skyd flagermus og andre monstre! Dette actionspil vover dig til at flyve og affyre dit våben på samme tid. Du kan spille som en talentfuld gris, hund, vampyr eller alf. Start med en pingvin eller bi-sidekick, eller vælg en speciel kraft! Gør dig klar til at svine computeren hele dagen ved at spille dette spil! Flyt dit svinekort mod det kort, du vil interagere med. Flyt - piletaster, WASD eller tryk på den ønskede kortpladsCave Blast blev skabt af Snoutup Games. Spil deres andre svinespil på Poki: Card Hog, Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom og Ninja Shurican

