A Pretty Odd Bunny er et stealth platformspil, hvor du er en kanin, der i al hemmelighed jager og spiser grise. Hvert niveau har en gris, du skal fange uden at blive set af andre medlemmer af dit kaninsamfund. Hop, sæt dig på hug, gem dig bag buske, gå under træstammer, og gør alt, hvad du kan for at holde din kost hemmelig. Spil snesevis af farverige, men farlige niveauer i forskellige unikke verdener, saml skjulte mønter, lås op for ekstra udfordringer og overraskelser, og hav det sjovt! Kan du spise hver eneste gris og samle hver eneste hemmelige mønt i A Pretty Odd Bunny? En Pretty Odd Bunny er skabt af AJ Ordaz. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille A Pretty Odd Bunny gratis på Poki. En Pretty Odd Bunny kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med A Pretty Odd Bunny. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.