Super Dangerous Dungeons er et 8-bit puslespil-platformspil, hvor du spiller som den bedste "skattejæger" i verden på udkig efter noget gemt dybt inde i hulerne. Dette spil handler om timing og tålmodighed, så sørg for at tage dem med dig på dit eventyr ned i dybet. Med mange forhindringer på din vej, fra pigge og spyd til hjernepirrende puslespil og endeløse gruber, så prøv at komme så langt ind i fangehullet som muligt og kræve din belønning! skabt af Adventure Island. Tjek deres andet spil på Poki: Heart Star!

