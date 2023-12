Duke Dashington Remastered er et platformspil, hvor du er en skattejæger, der hurtigt flygter fra kollapsende fangehuller og slotte. Hvert niveau giver dig 10 sekunder til at flygte, før hele rummet vælter ned. Så undersøg hurtigt omgivelserne, bestem den rigtige udgangssti, og skynd dig vej til friheden! Der er 5 forskellige fangehuller og hele 150 baner fyldt med kreative forhindringer, som du kan løse. Den remasterede version tilføjer et helt nyt fangehul kaldet Crystal Cavern, som ikke var inkluderet i det originale spil. Vis os, om du har det, der skal til for at være den mest berømte skattejæger i verden! Hej, hvad venter du på?! GÅ! 10… 9… 8…Dash - WASD eller piletasterDuke Dashington Remastered er skabt af Adventure Island. Spil deres andre spil på Poki: Tiny Dangerous Dungeons, Heart Star, Super Dangerous Dungeons og Total Party Kill!Du kan spille Duke Dashington Remastered gratis på Poki.Duke Dashington Remastered kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets .

