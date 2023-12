Horror Dungeon 3D er et skræmmende overlevelsesspil, hvor du forsøger at flygte fra et uhyggeligt slot. Du er fanget i et mørkt, mystisk middelalderligt slot med labyrintlignende korridorer og låste døre, der kan låses op med gammeldags nøgler, der ligger rundt omkring i slottet, så du kan finde dem. Beundre den smukke arkitektur, murværk, malerier og gobeliner, mens du udforsker de mange interessante og spændende rum på slottet. Hold øje med de gule nøgler, da du skal bruge 6 af dem for at undslippe dette uhyggeligt smukke mareridt. Åh en ting mere: Slottet er ikke forladt, og der lurer skræmmende ting! Hvis du er fanget i en farlig situation, så brug din lommelygte hurtigt, hvis du vil flygte. Har du mod på at samle alle seks nøgler? Del Horror Dungeon 3D med dine venner, hvis du er for bange til at spille alene. Horror Dungeon 3D er skabt af Studio Laaya. Dette er deres første spil på Poki!Du kan spille Horror Dungeon 3D gratis på Poki.Horror Dungeon 3D kan kun spilles på din computer indtil videre.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Horror Dungeon 3D. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.