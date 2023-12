3D Moto Simulator 2 er et racerspil, hvor du kører motorcykel i topfart! I 3D Moto Simulator 2 kan du styre en gaderacer, motocrosscykel eller politimotorcykel. Prøv førstepersonsvisningen for at føle, at du kører på en højhastighedsmotorcykel. Pop en wheelie og bunny-hop for at imponere de andre ryttere! Nye og skinnende cykler er tilgængelige, inklusive crosscykler, trialcykler eller endda en kraftig politicykel! Vælg mellem tre forskellige smukke steder: en by beliggende i en bjergrig ørken, et vidtstrakt bykompleks og en gold ødemark. Del spillet med dine venner og spil sammen!3D Moto Simulator 2 blev skabt af Faramel Games i oktober 2016! Spil deres andre spil på Poki: 3D Car Simulator, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope og Top Speed ​​3D

