Dual Cat er et puslespil platformspil, hvor du er en kat, der leder efter sin kattekammerat i et mystisk laboratorium fyldt med forhindringer. Efter at være blevet kidnappet af en flok mystiske robotter, skal du bruge dine nye kræfter til at holde dig i live og undslippe det farlige anlæg, der er fyldt med robotter og maskiner, der forsøger at låse dig inde. For at fuldføre et niveau, skal du samle stjernerne og derefter samle fisken op. Du har magten til at spille død meget effektivt. Brug denne kraft til at være midlertidigt uovervindelig, når du er i en farefuld situation - de angribende fjender vil bare passere gennem dig, som om du er et spøgelse. Men der er en hage: Du kan ikke bevæge dig, når du spiller død. Så sørg for at deaktivere denne strøm, så snart faren er forbi, og kom hurtigt videre. Sørg også for at udforske alle afkroge, og saml alle tre stjerner på hvert niveau for at låse op for den specielle sag. Kan du afslutte hvert niveau i Dual Cat? Flyt - A/D eller Venstre/Højre piletasterBrug/Deaktiver strøm - FRestart - RDual Cat blev skabt af Seal Unicorn Games. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille Dual Cat gratis på Poki. Dual Cat kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

