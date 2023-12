Dungeon Dash er et action skydespil, hvor du dykker ned i Dungeon; et sted fuld af monstre og skjulte farer, men også fuld af skatte! Du har to superkræfter i dette spil. Den første er at bremse tiden, hvilket gør det meget nemmere at håndtere virkelig hurtige fjender. Den anden superkraft er at tage et hurtigt streg. Med instrumentbrættet kan du skyde fra den ene ende af rummet til den anden! Ikke alene er dette meget praktisk til at undvige kugler, men det gør også meget skade at kaste sig over fjender. Dette gør det også til et meget godt våben. Bevæbnet med dine kræfter og din yndlingspistol, bliver du nødt til at indtage rum efter rum med fjender. Du bliver nødt til at besejre dem alle, før du kan fortsætte. Vær dog hurtig! Hvis du ikke skyder fjenderne i rummet hurtigt nok, kollapser taget, og spillet er slut. Kan du besejre cheferne i Dash Dungeon og finde skatten?

Websted: poki.com

