Iron Snout er et online kampspil skabt af SnoutUp, hvor du spiller som en gris og skal kæmpe mod ulvene. Slå, spark og vend dig vej gennem bølger af ulve og andre skurke. Undgå økser og andre kastede projektiler væk med piletasterne. Spil Iron Snout for at vise de ulve, at de ikke må rode med grise. Du og en ven kan spille Iron Snout gratis i Wolfieball-tilstanden for 2 spillere, eller I kan tage imod ulvene solo i Classic og Sudden Death-modes.I år har Iron Snout fået en juleopdatering med det vidunderlige julemandssnoutfit. Du kan også vinde præmier ved at fuldføre præstationer. Brug piletasterne til at hoppe og ramme ulve. Se i hvilken rækkefølge projektiler og fjender gyder; Du kan tjekke din statistik i Iron Snout på hovedtitelskærmen; Iron Snout tilbyder to verdener: By og Skov, som ændrer fjende- og projektiltyper. Iron Snout er skabt af SnoutUp Games baseret i Litauen. Du kender måske SnoutUp Games fra skydespillet Cave Blast med svinetema, beat-'em-up Bacon May Die (også med svinetema), sværdkæmpende svineslagter svinehakker og ninjahoppespillet Ninja Shurican.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Iron Snout. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.