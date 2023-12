Kickflip Santa er en side scroller, hvor du spiller som en skateboard julemand og leverer gaver til børn, mens du laver tricks og grinds! Du skal levere specifikke mængder af gaver i hvert niveau, og din score er baseret på både antallet af gaver, der leveres, og din samlede score fra at lave tricks! Pop-shuvit over nisser og kickflip et juletræ, og kværn dig derefter ned ad bakken for at blive den ultimative julemand! Tjek alle de forskellige skind og skateboards for at tilpasse julemanden til, hvordan du vil se ud! Kan du skøjte for at redde julen? Accelerer - Hold højre piletast nede Hop - pil op-tast Grind - Pil ned-tast Bremse - Venstre piletast Kast Present - mellemrumstasten Nollie - Pil op + D Hælflip - Pil op + S Pop Shuvit - Pil op + A Kickflip - Pil op + W På mobilen er der knapper at trykke på, bortset fra at trickene er tilfældige! Kickflip Santa blev skabt af BUN GUN. Tjek deres andre fantastiske spil på Poki: Hoppenhelm, Dodge Blast og Wild Bullets! Du kan spille Kickflip Santa gratis på Poki. Kickflip Santa kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

