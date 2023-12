Caesar's Day Off er et sjovt simulationsspil, hvor du er Julius Cæsar, og du har en fri dag foran dig. Har du nogensinde ønsket at være en slidt kejser, der blot ønsker at nyde en fridag? Du er på det rigtige sted! Giv enkle håndbevægelser for at kommunikere med dine motiver. Når du godkender noget, kan du give et tommel-op-signal. Bevæg den modsatte vej, når du vil have nogen til at blive ædt af din løve. Tungt er hovedet, der bærer kronen, men tungere er kroppen, hvis Cæsar ikke bestiller salaten. Accepter (Tommelfingeren op) - Pil op eller Stryg op. Afvis (Tommelfinger ned) - Pil ned eller Stryg ned Cæsars fridag blev oprettet af Seufz Studio. Spil deres andet spil på Poki: Murder.

Websted: poki.com

