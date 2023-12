Saml dine tropper og tag på slagmarken i War Master! I dette strategi-actionspil tager du kommandoen over en hærbase, der er under angreb. Det er op til dig at bygge barakker, træne dine tropper og lede dem i kampen. Når du har besejret dine fjender, vil de tabe gyldne medaljer. Du kan bruge disse til at rangere op. Efterhånden som du rangerer op, vil du låse op for flere våben som tanks, angrebshelikoptere og endda atombomber til at bruge mod dine fjender. Er du den strategiske hjerne, der vil vinde hver kamp?

Websted: poki.com

