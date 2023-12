Conq.io er et multiplayer-spil, hvor du skal erobre verden! Du starter ud på et kort, fyldt med små kongeriger og landsbyer. Du bliver nødt til at styre og kommandere dine landsbyer og tropper for at overtage andre spilleres byer. Erobre hele kortet, og du vinder! Hold dog øje med din madforsyning! Som Napoleon sagde: "En hær marcherer på maven", så ingen mad betyder, at dine tropper ikke kan kæmpe. At overtage firkanter på kortet og forbinde dem med dine byer vil sikre, at der bliver ved med at komme mad ind, så prøv at holde dit kongerige forbundet. Er du strategisk nok til at vinde i Conq.io?

Websted: poki.com

