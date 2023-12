MicroWars er et strategispil, hvor du kæmper om kontrollen over kortet. Send dine tropper til baser for at angribe dem og prøve at tage kontrol over dem. Baser du kontrollerer genererer tropper overarbejde, så jo flere baser du kontrollerer, jo mere magt har du. Kortene indeholder forskellige neutrale baser. Er du klar til at erobre hurtigere, end din fjende erobrer dig? MicroWars er skabt af Okashi Games. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille MicroWars gratis på Poki.MicroWars kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

