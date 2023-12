Efter at modercellen er blevet inficeret, samles de lokale celler for at ødelægge alle de inficerede celler! Nano War er et strategispil, hvor du kan vinde, du skal fange alle de inficerede celler og gøre dem blå! Indfang de neutrale celler først for at opbygge din styrke, før du angriber de inficerede celler for at vinde! Kan du fjerne alle de dårlige celler fra kroppen for at bringe balancen tilbage? Flyt musemarkøren og træk en linje fra en celle til en anden for at sende cellerNano War er skabt af Okashi Games. Tjek deres andet spil på Poki: MicroWars! Du kan spille Nano War gratis på PokiNano War kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets

