Stack City er et fusionsspil, hvor du kan skabe din egen by med stable stilladser, butikker og bygninger! Nyd friheden til at designe din ideelle by og se, hvordan hver bygning genererer penge, så du kan udforske nye lande og købe flere stilladser! Du skal blot trække og slippe stilladserne til gitteret og stable dem op for at skabe højere bygninger. Hold øje med, at nogle firkanter er farvekodede, så du kun kan bygge noget af samme farve! Kan du bygge din egen stabelby?

Websted: poki.com

