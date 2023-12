Nonogram er et puslespil, hvor du fylder gitteret af firkanter med farve for at afsløre et skjult billede. Hvert puslespil har et billede med forskellige skjulte firkanter. Tjek tallene over og til venstre for gitteret, da de giver dig et hint om, hvor mange felter du skal udfylde, og hvor mange du skal lade være tomme ved at sætte et "X". For eksempel, hvis en kolonne viser tallet 5, betyder det, at du skal udfylde fem firkanter på den specifikke kolonne. Sørg dog for ikke at gætte. Det er altid bedre at bestemme det ved logik og udfylde tilstødende firkanter. Du kan bruge et tip, hvis du går i stå, og endda genvinde et liv, hvis du har lavet for mange fejl. Gå videre og hop ind i det mest visuelt tilfredsstillende krydsord, du vil spille i år!Fyld firkanterne med farve, mens du sørger for at være opmærksom på rækkefølgen af ​​de viste tal. Hvis den viser Fyld kvadrater - Tryk eller venstre museknapNonogram blev oprettet af WeDoYouPlay. De har andre puslespil på Poki: Sugar Eyes and Words EmojiNonogram kan spilles både på dit skrivebord og på din mobiltelefon gratis på Poki.

