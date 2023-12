Pink er et puslespil skabt af Bart Bonte. I dette spil er hvert niveau unikt. Der er 25 smukt udformede gåder, og du bliver nødt til at ændre din måde at tænke på for at løse dem alle. Pæreknappen i øverste højre hjørne kan give dig et tip, hvis du sidder fast i et niveau. Du kan bruge tipknappen flere gange, hvis det er nødvendigt! Kan du afslutte hvert niveau i Pink?Brug din venstre museknap til at interagere med puslespillet. Klik på pæren for tips. Pink blev skabt af Bart Bonte. Spil deres andre spil på Poki: Sugar, Sugar, Sugar, Sugar 2, Sugar, Sugar 3, black, Blue, Green og Factory Balls Forever

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Pink. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.