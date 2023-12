Yarn Untangle er et puslespil, hvor du løsner garnkugler med hjælp fra dine betroede killinger. Du skal blot vælge et garn og trække det rundt for at frigøre det fra det sammenfiltrede rod. Vær opmærksom på farven på de forbindende tråde. Rød betyder, at den er viklet sammen, pink betyder, at den bliver viklet ud, og gul betyder, at du har løst det. Der er en endeløs tilstand og også over hundrede omhyggeligt designede gåder, som du kan løse, så spillet vil holde sig frisk, selv efter at have spillet det i timevis! Sørg for at få et tip, hvis du sidder fast og ikke er sikker på, hvordan du passerer et niveau. Kan du afslutte hvert niveau i Yarn Untangle? Hold markøren eller fingeren nede for at vælge en garnnøgle, og løs den ud ved at flytte den. Garn Untangle blev skabt af Salt Pastel Studio. Dette er deres første spil på Poki! Du kan spille Yarn Untangle gratis på Poki. Yarn Untangle kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Yarn Untangle. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.