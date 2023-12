Vandfarvesortering er et puslespil, hvor dit mål er at sortere væsker efter farve ved at blande dem ordentligt. Start med at flytte væskerne ind i de rigtige rør, indtil der kun er én farve pr. rør. Tænk logisk og find din egen måde at sortere det farverige vand på. Hvis du sidder fast eller laver fejl, kan du altid få et hint eller fortryde din sidste bevægelse! Del vandfarvesortering med dine venner, og find ud af, hvem der kan afslutte spillet hurtigst!Klik på en boble for at vælge den, klik derefter på et rør for at slippe den valgte bold.Vælg/Flyt boble - Tryk eller venstre museklik Vandfarvesortering blev oprettet af VNStart Studio. Spil deres andre spil på Poki: Emoji Sort Master og Fun Water SortingDu kan spille Water Color Sort gratis på Poki. Water Color Sort kan spilles på din computer og mobile enheder såsom telefoner og tablets.

