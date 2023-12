Color Car er et farverigt færdighedsspil, hvor du skal køre gennem hvert niveau, mens du kun rører hvidt! Skabt af KasSanity, spil Color Car på Poki og se, hvor mange niveauer du kan komme igennem. Tryk på en hvilken som helst farve undtagen hvid, og dit spil er slut. Udnyt power-ups som TNT, portaler og mere for at hjælpe dig med at afslutte. Hvor langt kan din farvebil gå?Kontrol: Venstre/højre piletaster - Styr til venstre/højre Mellemrum - GenstartOm skaberen:Color Car er skabt af KasSanity, baseret i Canada. De er også skaberen af ​​KnockOff, Dashy Square og mere!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Color Car. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.