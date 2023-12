Logic Master 1 er et tænkespil, hvor du vil blive præsenteret for forskellige vanskelige gåder og gåder, der vil teste din hjerne og tvinge dig til at tænke ud af boksen. Bag den smukke håndtegnede grafik og den sjove musik venter mange tricky spørgsmål! Det er ikke den type spørgsmål, du ser hver dag, så tænk dig godt om, før du besvarer dem! Selvom du føler, at du kender svaret, bør du læse spørgsmålet igen, fordi spillet kan kræve, at du tænker fra et andet perspektiv. De er alle designet til at arbejde med din hukommelse, opmærksomhed og evnen til at tænke på utraditionelle måder! Det kan endda hjælpe dig med at forbedre din hukommelse, din visuelle behandling og din togform og farvekoordination! Spillet vil også evaluere, hvor hurtigt og effektivt du besvarer disse spørgsmål, så du kan bestemme, hvordan spillet vurderer din opmærksomhedsscore. Glem ikke, at du altid kan få et hint, hvis du sidder fast på et niveau! Du behøver ikke at have høj IQ eller være et geni som Einstein for at udmærke dig i dette spil, men vi opfordrer dig til at spille det, selvom du er et geni! Klik eller tryk på svaret på din skærm for at vælge det.Logic Master 1 blev skabt af Unico Studio. De er folkene bag de legendariske puslespil som Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word og Word MonstersYou kan spille Logic Master 1 gratis på Poki.Logic Master 1 kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Logic Master 1. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.