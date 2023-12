Pop It Master er et afslappende online puslespil. Spillet er baseret på det berømte Pop It fidget legetøj. I dette spil er dit mål at trykke på popitterne for at springe dem og låse op for et farverigt legetøj. Vær opmærksom på at sprænge hver boble og efterlad intet! Hvis du samler hele samlingen af ​​80 fidget-legetøj, kan du låse den hemmelige tilstand op. Er du klar til en tilfredsstillende digital popping-oplevelse? Gå videre og nyd de realistiske beroligende lyde og følelser, Pop It Master har at tilbyde!Pop - Tryk eller venstre museklikPop It Master er skabt af Rad Brothers. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

