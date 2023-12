Puppet Master er det ultimative klikkerspil om ødelæggelse, skabt af FreezeNova. Fantastisk til stresslindring eller de dage, hvor du bare vil smide noget, Puppet Master giver dig mulighed for at fjerne din frustration på en legetøjsdukke ved hjælp af en bred vifte af forskellige våben. Vil du kaste en kniv, skyde et maskingevær eller affyre en raket? Det er alt muligt i Puppet Master på Poki! Lås op for flere våben, efterhånden som du forårsager mere skade og beviser, hvem der er den ultimative dukkemester i dette actionfyldte ragdoll-spil! Kontrolelementer: Mus - Klik for at skyde/kaste våben Om skaberen: Puppet Master er skabt af FreezeNova. De er også skaberne af Masked Forces, Masked Shooters og mere.

Websted: poki.com

