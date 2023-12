Bubble Trouble 3 er et arkade-bobleskydespil, der også omtales som Bubble Struggle. Dit mål er at sprænge alle bolde på skærmen i luften med din trofaste harpun. Stå lige under en boble for at skyde din harpun opad, og se boblen formere sig. Pop nu de nyligt opståede bobler, som igen vil formere sig, indtil de er små nok til at blive ødelagt fuldstændigt. Vær opmærksom på at undvige boblerne for enhver pris, da du vil tabe runden, hvis en boble rører dig. Der er en 2-spiller mode i tredje omgang, så du nu kan nyde denne oplevelse med dine venner. Dette klassiske flashspil vil helt sikkert føles nostalgisk. Bubble Trouble 3 blev skabt af Kresimir Cvitanovic, en spiludvikler baseret i Kroatien. Spil deres andre legendariske spil på Poki: Bubble Trouble, Bubble Trouble 2Du kan spille Bubble Trouble 3 gratis på Poki.Bubble Trouble 3 kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Bubble Trouble 3. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.