Brain Test: Tricky Words er et ordpuslespil, en del af den populære Brain Test-serie. Denne gang vil din hjerne og dit ordforråd blive udfordret! Gæt de rigtige ord baseret på de præsenterede billeder. Der er mere end 100 niveauer, der venter på dig. Gør dig klar til at tænke kreativt og løse disse gåder. Spil Brain Test: Tricky Words med dine venner for at se, hvem der er den sande genuis!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Brain Test: Tricky Words. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.