Word City Uncrossed er et ordpuslespil skabt af Unico Studio, hvor du kommer til at rejse jorden rundt ved at kombinere bogstaver til meningsfulde ord. Saml de givne bogstaver for at skabe så mange ord som muligt for at bestå niveauet og samle mønter. Du vil besøge din næste by, når du har løst alle gåderne i en by. Glem ikke at bruge dine mønter til at købe power-ups og tip til at hjælpe dig på vej. Vil du rejse verden rundt, mens du øver dine ordforråd? Word City Uncrossed er det rigtige spil for dig!Klik på et bogstav for at starte en linje, og træk hen over andre bogstaver for at danne meningsfulde ord.Word City Uncrossed blev skabt af Unico Studio. De er folkene bag det legendariske puslespil Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Crossed og 4 Pics 1 Word. Spil det gratis på Poki!

Websted: poki.com

