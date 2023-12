Word Finder er et bogstavspil i krydsordstil, hvor du sigter mod at skabe lange bogstavkæder for at danne meningsfulde ord eller sætninger. Der er seks tilgængelige sprogtilstande: engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk og portugisisk. Der er dog en hage: Du har kun to minutter til at finde så mange ord som muligt!Træk markøren rundt for at danne en bogstavkæde.Vælg/Træk - Venstre museknapWord Finder er skabt af CodeThisLab.

