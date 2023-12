Spelling Bee er et meget populært ordspil i USA. Reglerne for Spelling Bee er ret enkle. Find så mange ord som muligt i et sæt med 7 bogstaver. Hver dag får du nye 7 bogstaver - 6 enkle og et obligatorisk. Du skal klikke på bogstaverne på skærmen eller tastaturet for at danne ord fra dem med en længde på 4 bogstaver. I dette tilfælde kan du bruge et vilkårligt antal bogstaver et vilkårligt antal gange, men hvert ord skal indeholde et centralt bogstav. Jo flere ord, jo flere point får du. Se nedenfor for mere detaljerede regler.

Websted: spellingbeegame.org

