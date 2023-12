Prøv at gætte det hemmelige ord! Semantle Junior fungerer ligesom Semantle, men med lettere ord. Hvert gæt skal være et ord. Semantle vil fortælle dig, hvor semantisk den tror, ​​dit ord er det hemmelige ord. I modsætning til det andet ordspil, handler det ikke om stavningen; det handler om meningen. Lighedsværdien kommer fra Word2vec. Den højest mulige lighed er 100 (hvilket indikerer, at ordene er identiske, og du har vundet). Det laveste i teorien er -100, men i praksis er det omkring -34. Med "semantisk ens" mener jeg groft sagt "brugt i sammenhæng med lignende ord, i en database med nyhedsartikler." Hemmelige ord kan være en hvilken som helst del af talen, men vil altid være enkeltord. Det er fristende kun at tænke på substantiver, da det er sådan normale semantiske ordgættespil fungerer. Bliv ikke fanget i fælden! Da vores Word2vec-datasæt indeholder nogle egennavne, skelnes der mellem små og store bogstaver. Men jeg fjernede alle ord undtagen små bogstaver fra det hemmelige ordsæt, og hvis dit ord matcher det hemmelige ord, men for store og små bogstaver, vinder du alligevel. Så hvis du vil vide, om ordet er mere som nice eller Nice, kan du spørge om begge dele. "Kom tæt på"-indikatoren fortæller dig, hvor tæt du er -- hvis dit ord er et af de 1.000 nærmeste normale ord til målordet, vil rangeringen blive givet (1000 er selve målordet). Hvis dit ord ikke er et af de nærmeste 1000, er du "kold". (Med "normale" ord mener jeg ikke-store ord, der optræder i en meget stor engelsk ordliste; der er masser af ord med store bogstaver, forkert stavede eller obskure ord, der kan være tæt på, men som ikke får en placering. markeret med "????"). Du skal bruge mere end seks gæt. Du skal nok bruge snesevis af gæt. Der er et nyt ord hver dag, hvor en dag starter ved midnat UTC eller 19:00 din tid.

