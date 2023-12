Rhomb er et puslespil skabt af Kek Games. I denne afslappende minimalistiske puslespilsoplevelse skal du løsne en knude af romber i den rigtige rækkefølge. Undersøg hver linje og dens forbindelse for at bestemme, hvilken rombe du skal frigive først, og undgå at kollidere med andre romber. Et niveau er fuldført, når du slipper alle rhombuses med succes. Hvis du sidder fast, skal du bruge tipfunktionen ved at trykke på knappen med tre prikker, der er over puslespillet. Kan du afslutte alle niveauerne i Rhomb? Gå videre og prøv det! Klik eller tryk på en rombe for at løsne den uden at røre andre romber.Rhomb blev skabt af Kek Games. Dette er deres første spil på Poki!

