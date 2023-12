UnpuzzleR er et puslespil skabt af Kek Games. Dit mål er at fjerne alle stiksavsbrikkerne i puslespillet, indtil lærredet er helt tomt. Klik og træk en brik for at trække den væk og fjerne den fra puslespillet. Uden måde at sidde fast, er dette et af de bedste afslappende spil, du kan synke lidt tid i. Dine fremskridt gemmes efter hvert vellykket træk, så du bare kan slappe af og nyde denne beroligende oplevelse uden at bekymre dig om løsningen. Tag en pause, når du vil, og kom tilbage senere for at fortsætte fra samme sted. Der er altid et næste skridt, og hvis du ikke kan finde det - brug et tip, eller spring endda niveauet over. Kan du løse alle de afslappende gåder i UnpuzzleR? Hold og træk en brik for at trække den væk og fjerne den fra puslespillet. Du kan kun trække en brik, hvis der ikke er nogen anden brik, der blokerer vejen. Fjern hver brik for at løse gåden!UnpuzzleR blev skabt af Kek Games. Spil deres andre afstressende puslespil på Poki: UnpuzzleX, Unpuzzle og Rhomb

