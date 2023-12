Shape Fold Animals er et puslespil, hvor hver brik er forbundet og fysisk interagerer med hinanden. Kontrollerne handler simpelthen om at trække figurer derhen, de skal være for at afsløre hele objektet. Flyt individuelle puslespilsbrikker rundt for at finde deres perfekte sted ved at bruge din musemarkør eller finger. Fuldfør puslespillet for at afsløre og beundre de søde og majestætiske dyrebilleder. Shape Fold Animals er et unikt spin på en klassisk puslespilsgenre, der giver en masse mærkelige og interessante gåder. Der kan endda være kendte dyr, som du vil genkende fra internetmemes. Gå videre og nyd de beroligende billeder af naturen, mens du giver din hjerne en afslappende øvelse!Træk musemarkøren eller fingeren rundt for at samle puslespilsbrikkerne.Shape Fold Animals er skabt af Bikas, et spiludviklerteam baseret i Litauen. Spil deres andre tænkespil på Poki: Shape Fold, Shape Fold Nature og Adventure DriversShape Fold Animals er gratis at spille på Poki.Shape Fold Animals kan spilles på både din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Shape Fold Animals. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.