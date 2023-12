Unpuzzle er et puslespil skabt af Kek Games. Dit mål er at fjerne alle stiksavsbrikkerne i puslespillet, indtil lærredet er helt tomt. Klik og træk en brik for at trække den væk og fjerne den fra puslespillet. Du kan kun trække en brik, hvis der ikke er nogen anden brik, der blokerer vejen. Der er flere unikke måder at løse alle disse afslappende gåder på. Kan du hjælpe disse brikker med at løse puslespillet? Hold og træk en brik for at trække den væk og fjerne den fra puslespillet. Du kan kun trække en brik, hvis der ikke er nogen anden brik, der blokerer vejen. Fjern hver brik for at løse gåden! Unpuzzle blev skabt af Kek Games. Spil deres andre afstressende puslespil på Poki: UnpuzzleX og Rhomb

Websted: poki.com

