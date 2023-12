Cosmos Lines er et afslappende puslespil, hvor du tegner linjer for at fylde et gitter. Hver linje kan kun være så lang som nummeret på den siger, så det kræver en vis tankekraft at sætte dem alle sammen på den rigtige måde. Bare rolig, hvis du går i stå, du kan altid bede om et nyttigt tip! Kan du afslutte alle niveauerne?

Websted: poki.com

