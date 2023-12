Du skal på tur! Tid til at pakke kufferten og tage afsted. Men åh åh! Det ser ud til, at du har for mange ting til at passe i din lille taske eller kuffert! Du bliver nødt til at bruge noget god rumlig planlægning for at få alt derind. Det er, hvad Pack a Bag handler om! Hvert niveau får du et sæt genstande og et stykke bagage til at lægge det i. Jo flere niveauer du spiller, jo flere genstande får du, så tingene kan blive ret svære. Bare rolig, hvis du går i stå, du kan altid bede om et nyttigt tip eller fjerne en af ​​de ting, du skal pakke. Har du den rumlige bevidsthed til at klare alle niveauer i Pack a Bag?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Pack a bag. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.