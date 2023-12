SPIL HVOR som helst Det er nemt at spille hvor som helst, når som helst. Så længe du er logget ind, kan du fortsætte, hvor du slap på enhver enhed. Dine gåder vil være tilgængelige i appen og på nettet. DAGLIGE PUZZLER Krydsordet: Krydsordet i appen er det samme puslespil, der er trykt hver dag i avisen New York Times. Det øges i sværhedsgrad fra mandag til lørdag. Søndagspuslespillet er på mellemniveau (men det er det største). Mini krydsord: Mini er et kort krydsord, som du kan gennemføre på få minutter - det er perfekt at spille i pauserne i din dag. Mini øger ikke i sværhedsgrad i løbet af ugen og har enklere ledetråde. Spelling Bee: Er scrambling din stærke side? Spil Spelling Bee og se, hvor mange ord du kan lave med 7 bogstaver. Nye Spelling Bee-puslespil er tilgængelige hver dag kl. 03.00 E.T. MINI OG MIDI PUSLE-PAKKER Download disse temapuslespil og føj dem til din samling. Det første puslespil i hver pakke er gratis. Sørg for at tjekke tilbage for nye pakker. TIDLIGERE PUZZLER Crossword-abonnenter kan spille Crossword og Mini fra vores arkiver, som går tilbage til 1993. FUNKTIONER SOM HJÆLPER DIG MED LØSNING Tjek eller afslør individuelle krydsordsfirkanter, ord eller hele puslespillet, eller slå Autocheck til for at hjælpe dig med at fuldføre puslespillet. Aktiver vores mørke farveskema til at spille når som helst på dagen. Tid dig selv, eller deaktiver timeren for at spille i din egen hastighed. LEADERBOARDS Gennemfør det daglige minikrydsord og sammenlign løse tider med dine venner. Du behøver ikke et abonnement for at få adgang til denne funktion, men du skal oprette en gratis New York Times-konto, hvis du ikke har en.

