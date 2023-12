Bekæmp fjendens hær fra toppen af ​​dit tårn for at flytte fra niveau til niveau. Du skal opgradere dine våben og befæste dit tårn for at holde dine fjender væk og dræbe dem, før de dræber dig. Brug din opmærksomhed godt i dette spil, da fjenden kommer fra to sider. Hvis du virkelig kommer i problemer, så brug 'rage'-tilstanden, hvor du kan sprænge dobbelt så mange kugler som i normal tilstand. Stickman Army: The Resistance er et HTML5-spil, som du kan spille både på stationære og mobile enheder på Poki i din browser gratis. Om skaberen: Stickman Army: The Resistance er skabt af Playtouch. De er også skaberne bag de andre Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders og Stickman Fighter spil.

Websted: poki.com

