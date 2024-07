Battle Dudes

Battledudes.io er et rigtigt multiplayer 2d-skydespil med et fuldt ødelæggeligt kort, hvor du kæmper mod andre hold og spillere om sejren! Spillet har flere forskellige kort og flere gamemodes, som du kan vælge imellem, med mange kort- og gamemode-kombinationer. For at hjælpe dig med at bekæmpe fjenderne ved dit arsenal har du over 20 forskellige våben, som du kan låse op ved at spille spillet og få XP-point.

Websted: battledudes.io

