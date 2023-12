ZomboTag er et arenakampspil, hvor du skal inficere alle mennesker på hvert niveau ved hjælp af din stadigt voksende hær! Du skal blot jage og besejre fjender rundt i hver enkelt arena for at gå op i niveau og samle opgraderinger for at gøre dig og din hær stærkere! Dine to vigtigste allierede er jumpere og mobs: jumpere vil hoppe mod fjenderne, før de vender tilbage til dig (tænk som zombie boomerangs), og mobs vil bare sidde ved din side og angribe den, der er tættest på! Besejr chefer, øg din hær, bliv stærkere og se, hvor lang tid du kan tage på arenaen!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ZomboTag. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.