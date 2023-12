Furcifer's Fungeon er en automatisk rullende roguelike, hvor alt, hvad du gør, påvirker dine talentmuligheder. Bliv en necromancer-gås, eller en bersærker med et tordenblad! Saml legendariske genstande i hver løbetur, og tag dem med hjem for endnu flere byggemuligheder i fremtiden. Tag imod tonsvis af forskellige typer fjender og masser af opgraderinger, der skal laves for at komme dig selv i niveau og besejre Fungeon!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Furcifer's Fungeon. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.