Test Subject Arena er et platformspil lavet af Nitrome. Rejs gennem et testlaboratorium, og prøv at flygte fra onde videnskabsmænd! Dette platformspil placerer dig i et mystisk, farligt laboratorium. Forskerne har til hensigt at bruge dig til det onde, og du skal navigere gennem hvert niveau for at undslippe. Angreb de andre testpersoner for at overleve! Test Subject Arena er udviklet af Nitrome. Hvert niveau har forskellige udfordringer. Spillet er fortsat populært den dag i dag! Nyd dine eventyr her på Poki!Player 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - PiletasterAction - /Test Subject Arena blev skabt af Nitrome som et flashspil og senere emuleret i HTML5 af AwayFL. Spil Nitromes andre flashspil på Poki:

Website: poki.com

